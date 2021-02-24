Россия официально объяснила, что ЛДНР незачем возвращаться в состав Украины

24.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Донбасс инициирует проведение научно-практической конференции по исполнению Минских соглашений.

Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил представитель России Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представители Донбасса предпринимают все усилия для продвижения по пути мирного урегулирования конфликта на востоке этой страны. В частности, в апреле-мае они планируют организовать в Минске – разумеется, в случае если это будет удобно гостеприимным белорусским хозяевам – научно-практическую конференцию по обсуждению хода выполнения Минских соглашений.

Если она будет проигнорирована киевскими властями и их покровителями (а именно к такому прогнозу подталкивает анализ их логики поведения за последнее время), это будет ещё одна упущенная возможность для того, чтобы на восток Украины пришёл долгожданный мир», – сказал Полянский.

Он сообщил, что накануне заседания Генассамблеи вооруженные силы Украины интенсифицировали обстрелы пригородов Донецка, в том числе, из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Россия распространила комментарии Донецка и Луганска на высказывания участников заседания Совбеза ООН 11 февраля по ситуации с выполнением Украиной Минского комплекса мер.

«Из этого документа понятно, что приверженность Киева «Минским соглашениям» – всего лишь красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности», – сказал Полянский.

Он подчеркнул, что игнорирование Украиной и Западом Минских соглашений делает невыполнимой их основную цель – возвращение Донецка и Луганска в состав Украины.

«Возникает законный вопрос: а какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину? Украину, которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них. Называет их оккупантами на своей собственной земле. Украину, проводящую такие мероприятия, как сегодня, лишь отдаляющие перспективу решения волнующих их проблем», – сказал Полянский.