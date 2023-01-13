Россия официально объявила об освобождении Соледара. Украина продолжает отрицать

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Командование 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, державшей оборону в освобожденном ВС РФ Соледаре, уверяет, что контролирует ситуацию в городе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил экс-президент Украины, депутат Верховной рады и олигарх Петр Порошенко, встретившийся с военнослужащими бригады.

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«Эти мужественные ребята умножают на ноль «вторую армию мира» и разрушают все мифы, что Соледар захвачен русскими или сдан. Вчера у меня была возможность встретиться с воинами 46-й, пообщаться, поблагодарить за защиту украинской земли. Ребята говорят, что ситуация тяжелая, но контролируемая», – написал Порошенко.

Он назвал «сплетнями русских» информацию, что бригада находится в окружении.

«До окружения еще очень далеко, и мы точно им этого не позволим», – приводит экс-президент слова полковника бригады.

Вместе со своими пропагандистами Порошенко вручил бригаде флаг и эмблемы с символикой бригады.

Впрочем, американский институт изучения войны, поддерживающий Украину, признал, что Соледар потерян Украиной.

«Эксперты Института изучения войны, проанализировав последние события вокруг Соледара в Донецкой области, пришли к выводу, что российские оккупанты, скорее всего, вытеснили из города ВСУ», – пишет Институт в своем отчете.

Подтверждают контроль русских над городом и карты украинского военно-аналитического портала Deep State.

В свою очередь Минобороны РФ поделилось подробностями боев за Соледар, отчитавшись об официальном освобождении города.

«Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нём подразделения ВСУ», – говорится в официальном заявлении оборонного ведомства РФ.

Указывается, что в ходе боев были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.

«В ходе действий по освобождению Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон. Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА», – информирует Минобороны РФ.

Утверждается, что только за последние трое суток «было уничтожено более семисот украинских военнослужащих и свыше трёхсот единиц вооружения ВСУ».