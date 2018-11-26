Россия официально заявила, что все поддерживаемые Западом украинские провокации будут жестко пресекаться

26.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Россия и в дальнейшем будет жестко пресекать любые попытки посягательства на свою территорию и суверенитет.

Об этом на экстренном заседание Совбеза ООН сказал зампредставителя России в ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат предупредил, что любая провокация конфликта, кем бы она ни была организована, будет жестко подавлена.

«Проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией чревата самыми серьезными последствиями. Мы будем жестко пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность Российской Федерации, включая акватории Азовского и Черного морей. Надеюсь, это всем понятно», – заявил Полянский.