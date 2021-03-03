Россия оказалась в положении СССР накануне Второй мировой войны – Шахназаров

24.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Российское руководство снова ведёт политику сдерживания объединённого Запада, однако без развития собственной идеологии Россия может не сдержать этого натиска, как было в двух отечественных войнах.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил гендиректор «Мосфильма», российский кинорежиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад после Римской империи объединялся два раза, не считая Карла Великого, неизвестно, было там – не было объединения. Он объединялся, Европа объединялась, с Наполеоном один раз, второй раз – с Гитлером. Каждое объединение – чем заканчивалось? Оно заканчивалось масштабнейшим походом на Восток.

Сегодня они объединились 3 раз. Надо отдать им должное, они объединились так, как они не объединялись – ни при Наполеоне, ни при Гитлере. Они объединились тотально. И Югославию, и Грецию, и всё они под себя подобрали. Возглавили это все США, которые часть Западной цивилизации, это не нечто отдельное», – заявил Шахназаров.

Он добавил что, несмотря на кризис и упадок, происходящий на Западе, это всё равно огромная сила.

«Ситуация, в которой мы находимся, напоминает период перед Второй мировой войной. Политика нашего руководства в принципе примерно та же самая, что была перед Второй мировой – максимально оттянуть прямую конфронтацию. Максимально использовать это время, чтобы решить технологические и все возможные свои проблемы», – пояснил режиссёр.

«Но если мы не будем заниматься идеологией, в смысле культуры, в смысле образования, чем СССР занимался перед Второй мировой войной, мы в принципе можем эту историю и проиграть», – предупредил Шахназаров.