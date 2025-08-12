Россия оккупировала мозг Трампа, мы не можем достучаться! – укро-посол

Анатолий Лапин.  
12.08.2025 12:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 610
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Россия полностью информационно захватила разум президента Трампа, теперь он не слышит украинские доводы.

На это в эфире «Эспрессо» пожаловался экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия полностью информационно захватила разум президента Трампа, теперь он не слышит украинские доводы. На...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Полностью информационно Россия, я бы сказал, оккупировала мозг Дональда Трампа. К большому сожалению, равнозначного доступа к нему, даже в отношении базовых установок, в отношении войны российско-украинской, – нет.

Об этом свидетельствует и это: Зеленский сказал, что Конституция Украины запрещает отдавать территории, на что Трамп сказал: «Когда начали войну, убивали людей, а теперь это не можете сделать». Это совершенно не просто фейк, это настолько искаженная ситуация, что базовая установка, за которую США голосовали в ООН, против агрессии, настолько искажена, что вызывает определенный шок.

Второй момент: по поводу территории обмена. Это ошибка не только Трампа. Я постоянно вижу фразу «уступки территории», «обмен территории». Не та терминология вовсе! Трамп совершенно серьезно говорит об этом в контексте отвода войск – но территории это украинские! Нельзя поменять часть оккупированной украинской территории на территорию Украины! Это вообще нонсенс, но сейчас все почему-то это обсуждают», – стенал Чалый.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить