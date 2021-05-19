Россия окончательно запретила авиации НАТО летать в своем воздушном пространстве

19.05.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ единогласно денонсировала сегодня Договор по открытому небу (ДОН), который позволял разведывательным самолетам стран НАТО над ее территорией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Договор действует с 1992 года. В прошлом году из него вышли США. Как пояснил депутатам замминистра иностранных дел Сергей Рябков, это связано с тем, что Россия продемонстрировала свои технологические преимущества. Она провела наибольшее среди всех стран-участниц число наблюдательных полетов. Для этого использовался специализированный самолет ТУ-214 ОН, оснащенный цифровой аппаратурой наблюдения, опережающей по уровню западные аналоги на 8-9 лет.

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«Хотелось бы напомнить, что США были в свое время инициаторами этого документа, а их участие в ДОН было условием его вступления в силу. США активно продвигали идеи перевода этого соглашения на цифровую основу, видимо рассчитывая реализовать свое техническое преимущество. А когда оказалось, что Россия их опережает, Вашингтон постарался не допустить полеты наших самолетов с цифровой аппаратурой наблюдения над своей территорией», – сказал Рябков.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что для России нет смысла оставаться в ДОН вместе с малыми странами.

«Америка вышла, кто остался? Сателлиты Америки – страны НАТО. Сейчас они говорят: пускай Россия не выходит. Им хочется облеты делать, проводить разведывательные операции, а потом все это передавать США. А кто остался? Там облет невозможно сделать. Самолет тормозить начинает, уже перелетает на другую страну. Территория союзников США настолько незначительна, что ее нужно не облетать, а машиной объезжать», – сказал Володин.

Как пояснил замминистра Рябков, после окончания всех внутрироссийских процедур по денонсации ДОН будут направлены ноты Венгии и Канаде. Договор утратит силу через 6 месяцев после этого.

«Гипотетически за это время США могут вернуться в соглашение, и тогда начнется новый дипломатический процесс. Я в это не верю. Если бы уклон в сторону возвращения в ДОН в Вашингтоне присутствовал, мы бы уже имели от них сигналы», – сказал Рябков.

Решение Госдумы приветствовал сенатор РФ Алексей Пушков.

«Договор об открытом небе был заключен как важная мера доверия после завершения “холодной войны”, призванная закрепить новое состояние дел на европейском континенте. Сейчас же Запад ведет против России новую “холодную войну”, от доверия не осталось и воспоминания, и договор, имевший в основном политическое значение, был в духе времени похоронен Вашингтоном.

Страны НАТО увлеченно играют в военные игры на границах с Россией, а также в Черном и Балтийском морях, а общественность больше озабочена гендерами, мигрантами, сексизмом, мачизмом и расизмом, реальным или мнимым, чем проявлениями новой “холодной войны” и военной угрозой, которая, однако, не исчезла, а сохраняется и нарастает. Но это понимают и об этом думают в Европе лишь единицы», – написал Пушков в своем телеграм-канале.