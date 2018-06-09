09.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Россия окружает Украину своими «Калибрами», – паника в Киеве

Благодаря крымским военным заводам «Залив» и «Море», возрожденным после вхождения республики в состав РФ, Россия больше не имеет необходимости перебрасывать к полуострову корабли береговой обороны – теперь эти суда будут строиться на полуострове.

Об этом в эфире программы «Вопрос национальной безопасности» заявил бывший крымский экономист, эксперт организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Украина при этом все никак не может пригнать подаренные США старые списанные корабли.

«Я не могу себе ответить, почему проблема морской безопасности, развития военно-морских сил Украины в их корабельной компоненте, мы не видим. Мы видим только непонятные задержки по двум американским кораблям береговой охраны типа Island (которые США обещают расконсервировать и передать Украине, – авт.)…

Более того, к 2020-му году на Черноморском флоте ожидают включение в состав флота еще одиннадцать кораблей-носителей ракет «Калибр». Кроме того фрегата, третьего из серии, который придет после Дня ВМФ, то есть, где-то в августе, остальные будут построены на заводе «Залив» в Керчи. И на заводе «Море» в Феодосии.

То есть, Россия больше не имеет необходимости откуда-то, из Балтики или из Татарстана доставлять сюда суда – это все будет строиться в Крыму. И у меня вопрос – а против кого это делается? Это будут корветы ближней морской зоны», – заявил Клименко.