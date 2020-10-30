Россия опережает Украину на переговорах в Минске – Арестович

30.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

На переговорах по Донбассу в Минске Россия значительно опережает Украину в вопросах коммуникации, из-за чего Киев вынужден оставаться комментатором позиции своих оппонентов.

Об этом в эфире финансируемого Госдепом США «Радио свобода» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне нас опережают. Они выходит и дают свою оценку переговорам, а потом мы вынуждены догонять, и часто было в разноголосицу и с опозданием в три-четыре дня, когда уже все следуют российской позиции, а мы вынуждены выступать для них комментатором», – сказал он.

Также спикер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что занял нынешнюю должность специально для того, чтобы исправить такое положение дел.

«Мне показалось это глубоко неудовлетворительным, и я на собеседовании сразу сказал, что, нужно работать с анонсами, с опережением, либо информировать своевременно. Чтобы для народа Украины, для уважаемых СМИ и для международных партнёров была представлена позиция украинской делегации во всей её полноте. Своевременно и системно», – резюмировал Арестович.