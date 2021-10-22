Россия оплатит Украине покупку боевых ракет – Корнилов

Россия оплатит Украине покупку боевых ракет – КорниловНовости Украины
Британия собирается в ближайшее время продать Украине партию боевых ракет класса «земля-земля».
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, ссылаясь на публикации в западной прессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня главная новость Британии о том, что Лондон ждёт Зеленского в гости с тем, чтобы уже окончательно договориться о продаже Украине ракет «Brimstone». Пока что класса «земля-земля», также обсуждают «воздух-земля».
Факт в том, что Британия стала первой страной Европы, которая уже официально поставляет на Украину боевые ракеты. Соответственно, можно себе представить, что вскоре жителям Донецка придётся к тем привычным выстрелам изучать ещё и «Brimstone». А это новые жертвы, новые разрушения», – сказал эксперт.
Корнилов обратил внимание на то, фактически, что эту покупку частично оплатит Россия.
«Причём каждая ракета в Британии стоит сто тысяч фунтов. Плюс сам Зеленский сказал, что собирается закупить два британских корабля, соответственно, заплатить за строительство других кораблей.
Но купить – это опять взять у Британии кредит, на британские деньги это всё построить, увеличить госдолг Украины, и бомбить.
Причём Зеленский возьмёт эти деньги с оплаты транзита российского газа через Украину. То есть, когда мы будем наблюдать за этими приобретениями, надо понимать, что определённая часть денег – та самая, которую Украина получает и надеется дальше получать за транзит российского газа.
Я считаю, что уже давно надо поставить вопрос, чтобы ничего не платить Украине за эти дела», – добавил эксперт.
Спасибо!
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