Россия определила Украине время до конца августа – экс-кандидат в президенты Болгарии
Предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине будут действовать до конца августа этого года.
Об этом в эфире интернет-блога «ПолитЭксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия заявила о том, что чисто юридически, с их точки зрения, но опираясь на Конституцию Украины, после 21-го мая президентская институция Украины сильно бледнеет. А если нет такой институции, которая могла бы отвечать подписью, печатью и фотографиями, парафировать какие-то документы на базе этого мирного предложения, тогда все это переходит к другим институциям, которые все еще имеют законный статус, с точки зрения Российской Федерации, и не только с точки зрения Российской Федерации», – сказал политик.
«Но и у этих институтов легитимность, юридическая значимость тоже улетучивается в определенных, заряженных в той же украинской Конституции сроках, а именно около 28-29 августа. Если до 28-29 августа это мирное предложение, в скобках ультиматум, рассмотрено, принято и так далее не будет, тогда я подозреваю, предполагаю и опасаюсь… есть некоторые данные, что военная подготовка уже имеется на территории Российской Федерации и не только Российской Федерации», – заявил Пасков.
Спасибо!
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