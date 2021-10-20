Россия «ослепила» воздушного шпиона США на подлёте к Крымскому мосту

20.10.2021 14:34 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы подавили навигацию американского военного самолета-шпиона Boeing RC-135W Rivet Joint, который приблизился к берегам Крыма в районе Керченского пролива.

Об этом пишут специализирующиеся на авиационной тематике Интернет-ресурсы, однако официальной информации от силовых ведомств пока не поступало, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным сервисов, отслеживающих авиационную активность, связь с американским воздушным шпионом пропала при подлете к Керченскому проливу. Сигнал возобновился гораздо позже.

Официально стороны никак не комментировали инцидент – применение РЭБ, если не было реального нарушения воздушной границы, равносильно применению оружия.

Теоретически американский самолёт действительно мог быть «ослеплён», рассказал «ПолитНавигатору» заслуженный пилота РФ Юрий Сытник. По его словам, американцы сознательно провоцируют РФ – они пытаются выяснить, какие именно системы РЭБ стоят на вооружении и распознать принцип их действия.

«То, что наши РЭБом подавили – до сих пор никто не знает, «Красуха» это или какой-то новый вид радиоэлектронной борьбы. Но навигация самолетов, как разведчиков, так и других, нарушается, они теряют пространственное положение, нарушается работа электронных систем – наведения, слежения, они пропадают с экранов американских локаторов – много чего интересного происходит. Теперь это их так заинтересовало, что они постоянно будут пытаться раскусить, а что же это такое. А наши не допускают, конечно же. Эти игры будут постоянными, потому что регион Черного моря – это лакомый кусочек и для Турции, и для Болгарии, и для Украины, Румынии и всей Европы… Но на сегодняшний день мы настолько серьезное государство, настолько поднялась наша армия, что даже злопыхатели, которые видят во всем только черноту, вынуждены признавать, что Россия создала новые виды вооружения, ее армия перевооружилась на 65-75%, у нас контрактная армия, хорошо обученный персонал», – рассуждает Сытник, представляющий организацию «Офицеры России».