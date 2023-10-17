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Согласно данным, опубликованным Нацбанком в Скоординированном обзоре прямых инвестиций по странам, крупнейшие прямые иностранные инвестиции в экономику Молдовы поступают из Кипра и России, сообщает point.md.

Из общего объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) около 3,07 миллиарда долларов составляют акционерный капитал, а 1,26 миллиарда долларов – долговые инструменты.

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Даже если по сравнению с 2021 годом они снизились более чем на 60 миллионов долларов, большая часть инвестиций поступает с Кипра, вклад которого составляет более 783 миллионов долларов.

Россия остается на втором месте с вкладом около 715 миллионов долларов, состоящим в основном из долговых инструментов, тогда как вклад вложений в акционерный капитал отрицательный, по данным НБМ.

Таким образом, Россия является лидером по объему инвестиций в молдавскую экономику (особенно в «Молдовагаз») в виде долговых инструментов, но отстает по инвестициям в виде собственного капитала.

Следует отметить, что за последние четыре года объем российских инвестиций сократился примерно на 18% (более 150 миллионов долларов), что являлось следствием экономической войны коллективного Запада против России, в которой принимает участие и Молдова.

На сегодняшний день Молдова продолжает приобретать российский газ, который поставляется в Приднестровье, и в частности, обеспечивает работу Кучурганской ГРЭС, откуда Молдова приобретает электроэнергию дешевле, чем у других поставщиков.