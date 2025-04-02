Россия остается сырьевым придатком, но уже не Запада, а Китая и Индии – академик

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Китай и Индия стали ядром новой мировой системы, сформировавшейся за последние годы, сменив деградирующий Запад, а Россия и другие страны СНГ остались на периферии.

Об этом академик РАН, председатель научного совета РАН Сергей Глазьев заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, находясь пока на периферии этого процесса, тем не менее уже переориентировались на новый центр мировой экономики. За три года Китай стал нашим главным торговым партнером. Бурно растет торговля с Индией, со странами АСЕАН в то время, как страны Запада теряют свой вес в российской экономике», – сказал Глазьев.

По его словам, хотя Россия и переориентировалась на новое ядро, но снова как поставщик сырья.

«К сожалению, Россия интегрируется новый мировой уклад пока так же – как сырьевая периферия. Это связано с тем, что мы не обладаем системой управления, характерной для интегрального мирохозяйственного уклада. Нет системности, нет понимания роли институтов развития, которых у нас на два порядка меньше, чем должно было быть. Нет участия трудящихся в управлении. Самое главное – нет сочетания стратегического планирования и рыночной самоорганизации в контурах управления. Поэтому у нас экспорт, к сожалению, остается сырьевым», – резюмировал экономист.

Для выхода из периферийного состояния, по его мнению, Россия должна выйти из «примитивной кредитно-денежной политики, которая сегодня крутится вокруг манипулирования ключевой ставкой».