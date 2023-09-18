Россия остудит Польшу холодным ядерным душем

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Перемещение 500 польских военных к границе с Белорусскией не должно вызывать опасений.

Об этом в интервью радиостанции «Спутник» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения военной – Польша усиливает свое присутствие, но у Беларуси сейчас есть ядерное оружие – ответный потенциал совершенно другого порядка. Что бы ни делала Польша, какие бы микроскопические изменения ни производила около границы с Белоруссией, это несущественно», – сказал Корнев.

Он считает, что наличие ТЯО – достаточный аргумент, чтобы остудить Польшу.

«Когда дело дойдет до реальных провокаций, тогда придется приоткрыть двери ядерных арсеналов, чтобы это было видно со спутников. Вполне вероятно, что это эффективней остудит горячие головы в Польше и приведет их к приемлемой манере поведения», – сказал Корнев.