Россия осудила израильские бомбёжки Газы. Какая тут связь с Донбассом

МИД России возложил ответственность на Израиль за новую вспышку насилия на Ближнем Востоке.

«Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории», – говорится в заявлении.

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Палестинская сторона утверждает, что за трое суток в результате израильских ударов погиб 41 человек, в том числе 15 детей и четыре женщины. Еще 311 палестинцев получили ранения разной степени тяжести.

Публицист Исраэль Шамир выразил поддержку позиции МИД РФ.

«Россия осудила израильскую бомбардировку Газы. Израильские СМИ и блогеры закричали в один голос – мол, сама Россия нападает на Украину. Но они неправы. Газа, в отличие от Украины, безоружная и беззащитная часть страны. Газа не может себя защитить. Ее «ракеты» – погремушки, которые не могут повредить. Да и по сути Израиль – это Украина: страны, одержимые шовинизмом.

Палестина – как Донбасс, национализма там нет. Разница и в цели: Россия дает равные права всем, Израиль дает равные права только евреям.

Поэтому для украинцев нет ничего плохого оказаться под властью России – все права у них сохранятся. Палестинцы лишены прав. И никто им прав не даст.

Поэтому и США, главный жандарм планеты, одобрил израильское нападение на Газу, как и украинские обстрелы Донбасса.

Очень хорошо, что Россия осудила израильскую агрессию», – прокомментировал Шамир.