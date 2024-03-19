Россия отбивает атаки на приграничье и наращивает усилия на фронте – майор ВСУ

Для отражения атак на приграничные территории ВС РФ не приходится перебрасывать войска с других направлений.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Боевые действия уже почти неделю идут. Снял ли он войска с Авдеевки, перестали ли атаковать Авдеевское направление? Нет. Марьинское направление – далее давят, Купянско-Лиманское направление, у меня там побратимы есть, я с ними на контакте – давят, реально давят.

Я не слышал информации, чтобы снимались какие-то войска, наоборот, сейчас появились морпехи на Работинском направлении, российские морпехи на Работино. Их давно не было слышно… То есть я не вижу, чтобы они снимали войска, значит, такой угрозы пока что командование российских оккупационных войск еще не видит, чтобы им пришлось снимать», – заявил Лапин.