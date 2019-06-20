Россия отгрузила Украине уголь, развязав руки Зеленскому

20.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Санкции в сфере энергетики против Украины, которые ранее анонсировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оказались банальным переделом рынка – поставки из России на Украину угля даже возросли – и это при том, что новый президент Владимир Зеленский продолжает антироссийскую риторику своего предшественника.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский экономист Виктор Скаршевский.

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«Это никакие не санкции. Если почитать внимательно то постановление правительства Российской Федерации, там написано, что меняется система выдачи спецразрешений на экспорт угля, нефтепродуктов.

Сейчас российские компании подали на получение этих разрешений с 1-го июня. Прежде всего коксующийся уголь интересует Украину, у нас его нет, а от этого зависит работа украинских металлургических предприятий. И намного больше сейчас заявок на экспорт из России в Украину этого угля, чем было раньше.

И этот экспорт из России в Украину постоянно растет.

Поэтому я бы не говорил о каких-то санкциях, можно говорить о переделе рынка, но это уже с российской стороны, допуска тех или иных компаний к торговле с Украиной.

Но я бы не назвал это санкциями как таковыми», – заявил Скаршевский.