Россия откалибровала Одесский порт

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Минувшей ночью российская армия нанесла массированный удар по Одессе и Николаеву.

Как сообщают местные ресурсы, были проведены несколько волн атак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вначале на юг полетели дроны-камикадзе «Герань», которые должны были разрядить украинскую ПВО, а вслед за ними к целям отправились крылатые и баллистические ракеты. Подтверждают атаки и местные власти.

«Ночью Россия коварно атаковала юг Украины. Сначала враг выпустил несколько волн ударных беспилотников для того, чтобы истощить наши силы ПВО. Затем террористы выпустили из акватории Черного моря по Одессе 6 «Калибров». Наши силы противовоздушной обороны уничтожили все ракеты. Но обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован. 21 «Shahed-136» уничтожен на подлете с моря в Одесской области», – хвастается «перемогой» глава Одесской ОГА Олег Кипер.

О «тяжелой ночи» пишет и депутат Верховной рады, одессит Алексей Гончаренко:

«Россияне применили комбинированный удар. Сначала они выпустили несколько волн ударных беспилотников. 21 «шахед» уничтожен на подлете с моря. А дальше запустили «калибры» с моря. Было уничтожено 6 ракет. Обломками повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов. Я вчера писал, что они будут пытаться нанести удар по портам, чтобы уничтожить зерновые терминалы. И не только».

Военкор Евгений Поддубный предполагает, что удар по Одессе – это та самая «ответка» России за Крымский мост:

«Даже интересно, жители Одессы поблагодарят ГУР/СБУ за удар по Крымскому мосту, за убийство русских людей, за горящие порты? В раде уже говорят об успехе?».

Гончаренко при этом убеждает, что это был не ответ за мост, а «стандартная» российская атака:

«Не надо говорить о какой-то «отмщении». Вы забыли с кем мы сражаемся. Это террористы, которые и без всякого удара по Крымскому мосту, бьют по нашей инфраструктуре и по гражданским».

Отслеживающий результаты прилетов и работу паблик «Типичная Одесса» ночь сообщил, что есть попадание в районе порта, где поднимается дым.

«Прилёты в порт! Две штуки. Судя по всему, и минус один Гепард», – пишет паблик.

На опубликованном видео можно увидеть работу зенитной установки, а затем яркую вспышку от взрыва на этом месте.