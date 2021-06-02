Россия отказалась говорить с НАТО об Украине

02.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия не станет обсуждать с НАТО вопросы прекращения войны в Донбассе, потому что единственное, на что способен Североатлантический альянс – это бросаться голословными заявлениями и поддерживать нацистский режим в Киеве.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда нас приглашают в совет Россия-НАТО для того, чтобы обсуждать Украину – мы это знаем, слышали. Мы не видим ничего нового, никакой добавленной стоимости от такого рода дискуссий. Всё, что нам говорили раньше в такого рода форматах, просто повторяет публичные заявления, которые наши натовские коллеги произносят ежедневно в микрофон.

И приезжать в Брюссель, чтобы в очередной раз слышать голословные обвинения в невыполнении Минских договорённостей, и чтобы слышать, как натовцы защищают курс украинского руководства на зачистку своей территории и от русского языка, и от русского образования, от русскоязычных СМИ и любых оппозиционных сил, и когда нам говорят что это светоч демократии и мы должны всячески поддерживать такую политику украинского руководства – это не та тема, которую мы готовы обсуждать с членами Североатлантического альянса», – сказал Лавров.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что киевское руководство даже не собирается выполнять Минские соглашения – им невыгодно возвращения Донбасса и Крыма, жители которых никогда не поддержат националистов и грабителей у власти.