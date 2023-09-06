Россия отказалась от очередной волны мобилизации, это очень тревожно – Бортник

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Россия отказалась от очередной волны мобилизации и справляется с необходимостью подпитки ресурсов силами контрактников. Это значит, что расшатать ситуацию внутри страны будет крайне сложно, и власть в РФ останется устойчивой.

Об этом в интервью пропагандисту Максиму Назарову заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня – что в последнее время настораживает: то, что Россия, похоже, отказывается от мобилизации, новой волны мобилизации. Поставлена задача, пытаются провести скрытую мобилизацию через расширение контракта. То есть, через мобилизацию на контракт. Если Россия будет способна вести эту войну и привлечь на контракт миллион человек, – финансово способна, идеологически будет способна, то вообще расшатать ситуацию изнутри России будет очень сложно, практически невозможно», – переживает Бортник.

«Только новые волны мобилизации в России создают признаки кризиса социального. Если же вся война будет идти преимущественно на территории Украины, и Россия будет воевать контрактниками, даже вынужденными контрактниками, тогда режим будет достаточно стойким очень длительное время», – заключил Бортник, невольно проведя сравнение с Украиной, где скоро пошлют на убой всё мужское население.