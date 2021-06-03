Россия отказалась признать лидерство США. Украина осталась в предбаннике Запада

03.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Для российских политических элит, а тем более для общества интеграция в западный мир неприемлема.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил известный российский эксперт-международник, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

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«Я сам когда-то верил в возможность интеграции России в западный мир. Позже, однако, я пришел к заключению, что для российской элиты и, что еще более важно, для российского общества такая интеграция неприемлема, главным образом по причине того, что Россия не признает чьего-то внешнего руководства над собой. Об этом я пишу и в новой книге», – сказал эксперт.

По его словам, входным билетом в западное сообщество должно было стать признание Россией лидерства США.

«Странам, которые приобретают такой входной билет, приходится впоследствии выполнять многие требования, чтобы серьезно трансформироваться, но без входного билета процесс интеграции просто не запустится. Украина такой билет купила. Она, конечно, будет еще долго находиться в «предбаннике» западных институтов, оставаясь не вполне «своей», но, с точки зрения Запада, теперь это государство правильной ориентации», – подчеркнул Тренин.