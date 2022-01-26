Россия отказалась восстанавливать отношения с НАТО на условиях альянса
Москва не собирается восстанавливать свою дипломатическую миссию при Североатлантическом альянсе.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на информированный источник, сообщают «Известия».
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Собеседник издания рассказал, что альянс предложил вернуться к той точке, на которой представительство завершило свою работу, а именно к дипломатическому составу в количестве 10 человек, включая техперсонал. Такой вариант Москву не устраивает.
По словам источника, учитывая, что альянс предложил фактически вернуться к положению, которое установилось после недавней высылки российских дипломатов, такое заявление — лишь риторический оборот, за которым не стоит реального намерения возобновить полноценную работу представительств.
В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает правильной идею о восстановлении отношений, но не видит возможности ее реализации сегодня.
«Конечно, надо попытаться восстановить, чтобы были нормальные отношения, нормальное взаимодействие. Но сейчас это невозможно — мы же ничего не решили. А просто вернуть дипломатов, которые будут сидеть в этих представительствах ради сидения, никому не нужно. Это опять та же ширма, с помощью которой они пытаются уйти от основных ответов. Сейчас это не имеет никакого значения, потому что решать этим представителям будет просто нечего», – подчеркнул Джабаров.
Напомним, что после высылки осенью 2021 года восьми сотрудников российского постпредства при НАТО и упразднении должностей ще двоих, в миссии осталось лишь 10 россиян. Вскоре Москва объявила, что с 1 ноября закрывает свое представительство при альянсе и Информбюро НАТО в Москве.
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