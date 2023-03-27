Россия отказалась возобновлять переговоры с США по ДСНВ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока США ставят задачу нанести поражение России, переговоры с Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической безопасности невозможны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отвечая на соответствующий вопрос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В настоящее время предпосылки для восстановления российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности не просматриваются», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

В свою очередь издание обратило внимание, что власти США считают приостановку участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительной.

В связи с этим у него поинтересовались, насколько реалистичным восстановление ДСНВ в его нынешнем варианте, и какие шаги должен предпринять Вашингтон, чтобы реанимировать диалог по этому соглашению.

«Если говорить кратко, то для возобновления диалога по ДСНВ необходимо, чтобы Вашингтон отказался от враждебной политики в отношении России. В условиях, когда США прямо ставят перед коллективным Западом задачу нанести «стратегическое поражение» нашей стране, «бизнес как всегда» в делах стратегической значимости совершенно невозможен», – резюмировал Ульянов.