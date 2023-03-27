Россия отказалась возобновлять переговоры с США по ДСНВ

Олег Кравцов.  
27.03.2023 08:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1290
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Пока США ставят задачу нанести поражение России, переговоры с Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической безопасности невозможны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отвечая на соответствующий вопрос.

Пока США ставят задачу нанести поражение России, переговоры с Москвы и Вашингтона по вопросам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В настоящее время предпосылки для восстановления российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности не просматриваются», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

В свою очередь издание обратило внимание, что власти США считают приостановку участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительной.

В связи с этим у него поинтересовались, насколько реалистичным восстановление ДСНВ в его нынешнем варианте, и какие шаги должен предпринять Вашингтон, чтобы реанимировать диалог по этому соглашению.

«Если говорить кратко, то для возобновления диалога по ДСНВ необходимо, чтобы Вашингтон отказался от враждебной политики в отношении России. В условиях, когда США прямо ставят перед коллективным Западом задачу нанести «стратегическое поражение» нашей стране, «бизнес как всегда» в делах стратегической значимости совершенно невозможен», – резюмировал Ульянов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть