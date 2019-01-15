Россия отказалась возобновлять взносы в ПАСЕ

15.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Россия не будет возвращаться в ПАСЕ и платить взносы в 2019 году, поскольку Запад отказывается отменять санкции против российской делегации, введенные после событий в Крыму в 2014 году.

Об этом сообщил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, подчеркнув, что сейчас позволяется «русофобскому меньшинству задавать тон в старейшей европейской парламентской организации».

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«Закончилось заседание комитета Госдумы по международным делам, где мы с коллегами обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг отношений России и Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также нашего присутствия в Страсбурге в текущем году. Скажу сразу: мы предложили не направлять заявку на участие России в работе ПАСЕ на 2019 год и одобрили текст соответствующего заявления.

Будем предлагать палате вынести его на рассмотрение 17 января.

Позволю буквально одну цитату: «Государственная Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы в 2019 году», – пояснил Слуцкий.

Санкции на российскую делегацию в ПАСЕ были наложены в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с РФ. Делегация Госдумы была лишена права голоса, а ее члены — права занимать руководящие должности в ПАСЕ, назначаться докладчиками и входить в состав мониторинговых миссий.

В ответ в знак протеста с июля 2014 года делегация России отказывается от участия в заседаниях ПАСЕ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и полномочий комиссара СЕ по правам человека, поскольку российская делегация не участвует в голосовании за их кандидатуры.