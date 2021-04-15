Россия отказывает ополченцам ЛДНР в гражданстве из-за украинских уголовных дел

15.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

До конца года республиках Донбасса будет насчитываться до миллиона обладателей российских паспортов, но тем не менее есть ряд серьезных проблем при получении жителями ЛДНР российского гражданства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.

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Издание отмечая, что на Украине называют российские паспорта, полученные в ЛДНР «бланками», признает, что «небратья» отчасти правы»

«Мы опросили постоянно живущих в Донбассе и получивших паспорта России. Так вот, только у 3% есть СНИЛС [пенсионная страховка], еще меньше – зарегистрировано на сайте «Госуслуги». Людям нужно выезжать на несколько дней, чтобы верифицировать подпись, получить ИНН и так далее. Мы уже обращались по этому поводу, пока без результата. Как ты понимаешь, открыть здесь филиалы госструктур России может только сама Россия. Помоги «подсветить» проблему», – обратился Бриг к журналисту издания Дмитрию Стешину.

Он напоминает, что осенью пройдут выборы в Государственную Думу РФ.

«Здесь, если вместе с Луганском, уже полмиллиона граждан России. К сентябрю, может, будет и 800-900 тысяч! А к концу года — и миллион! Они имеют право проголосовать. Так?», – поинтересовался донецкий политик.

В свою очередь журналист отметил, что можно поехать в Ростов, чтобы проголосовать.

«Молодежь поедет, пожилой и средний возраст – нет. Пройти четыре погранпункта за день [по одному с каждой стороны границы и обратно], это очень тяжело», – сказал депутат.

Также он сообщил, что одна из главных проблем при получении паспортов – не снятые, хотя и погашенные судимости.

«С паспортом ДНР это еще можно решить, снять судимость через суд, а вот в российском ФМС уже ничего не сделать. У меня есть случай – 25 лет назад человек, еще в школе, участвовал в драке. Дело было через неделю закрыто после «примирения сторон». Здесь отметку в базе сняли, а из России пришел отказ. Много случаев с военными, которые воевали с самого начала. Украина в 2014 году навозбуждала против них уголовные дела, и в России все эти отметки видны. Как итог – отказ в гражданстве», – рассказывает Бриг.

Кроме того, из ДНР отправляются запросы в бывшие республики СССР, чтобы документально уточнить место рождения претендента на получение паспорта.

«Делаем официальные запросы. Из Белоруссии ответы не приходят, из среднеазиатских стран не приходят. На запросы отвечает только Россия», – подчеркнул депутат.