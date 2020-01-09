Россия откроет филиал МГУ в Сирии

09.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Россия ведет переговоры об открытии в Сирии филиала МГУ, пишут сегодня «Известия» со ссылкой на данные экс-главы ФСБ Сергея Степашина.

«Сирийцы заинтересованы в строительстве российского высшего учебного заведения. У России таких не было в САР никогда, были американские, английские, французские. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем. Землю в Дамаске в хорошем месте нам Башар Асад выделил», – сказал Степашин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 2014 году в палестинском Вифлееме на улице Владимира Путина торжественно открылась русская школа — первая на Ближнем Востоке за последние сто лет.

В том же 2014 году Сирия включила русский язык в учебную программу школьников — начиная с седьмого класса язык Пушкина преподается как второй иностранный (в качестве первого — английский). На сегодняшний день русский изучают уже более 12 тысяч юных граждан республики.

В Сирии действует девять государственных вузов и свыше десяти частных. Система высшего образования сильно пострадала за годы войны — профессура и студенты бежали из зоны боевых действий.

Российский вуз в регионе будет востребован, причем не только среди сирийцев — за качественным образованием в Дамаск могут прибывать и жители соседнего Ливана.

Зарубежные филиалы МГУ действуют в Нур-Султане, Душанбе, Баку, Ташкенте, Ереване, словенском Копере. В китайском Шэньчжэне с 2017 года работает совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института. В 2020 году филиал российского вуза откроется в южной столице Киргизии городе Оше.

До 2014 года зарубежным считался и филиал МГУ в Севастополе.