Россия открыла огонь, вытесняя эсминец Великобритании от берегов Крыма

23.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Моряки Черноморского флота и пограничники пресекли нарушение госграницы РФ британским эсминцем управляемого ракетного оружия «Дефендер», который вошел в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Для этого им пришлось открыть предупредительный огонь.

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Как утверждают военные, эсминец был предварительно предупрежден по радиосвязи о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако англичане сообщения проигнорировали.

В итоге в 12:06 и в 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца.

В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец покинул границы территориального моря РФ.

Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему не был открыт огонь на поражение.

«В практическом плане было сделано все для пресечения провокации, включая применение оружия и бомбометание по курсу корабля. Если бы британский эсминец не изменил курс движения вглубь российских территориальных вод, очевидно, что уже могли последовать более жесткие меры и открытие огня на поражение. Но до этого дело не дошло, поиграв на грани фола, командир британского корабля осознал, что дальше будет огонь на поражение, поэтому поспешил покинуть территориальные воды России. В нынешних условиях это, конечно, крупный инцидент, но вполне рядовой на фоне общего охлаждения отношений между Россией и Западом и перехода «Холодной войны» уже фактически в «горячую» фазу», – заявил Коротченко «ПолитНавигатору».

В Минобороны России уже был вызван британский военный атташе. Но у Лондона уже наверняка заготовлен ответ.

«Мыс Фиолент – это Крым, который Великобритания признаёт за Украиной, а не Россией. Скорее всего так британский военный атташе и ответит в Министерстве Обороны РФ», – считает главный редактор либеральной радиостанции «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Телеведущий Евгений Попов полагает, что российские военные могли действовать и жестче.

«Британский эсминец надо было задерживать или повреждать и задерживать. Нарушитель на 3 км углубился в наши территориальные воды. Ушёл после предупредительной стрельбы пограничного катера и бомбометания с воздуха», – написал Попов в своем телеграм-канале.

В Совете Федерации считают, что Лондон пошёл на сознательную провокацию.

«Что там делал британский эсминец в наших территориальных водах – у мыса Фиолент в Черном море? Защищал безопасность Британии? Конечно, нет. Британия, как известно, лежит в совсем других морях. Демонстрировал гордый флаг прежней «царицы морей»? Так давно уже Британия – не царица. Поэтому единственный ответ – устраивал провокацию, проверял реакцию России, создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии», – считает сенатор РФ Алексей Пушков.

Политолог Сергей Марков считает, что подобные инциденты в ближайшей перспективе будут происходить все чаще.

«Наши военные поступили абсолютно правильно. Казусом Белле это не является, а является проявлением крайней агрессивности НАТО. Это очень хорошая иллюстрация к выступлению министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова на сегодняшней конференции по международной безопасности в Москве, где они говорили о том, что НАТО является одной из главных угроз мира. Мы должны заметить, что НАТО, которое провело саммит с Байденом, во-первых, заявило о том, что оно опять консолидируется, а во-вторых, оно решило изменить свою географическую привязку, уйти от концепции Северной Атлантики, Евро-Америки к глобальной роли. В ближайшее время мы должны ожидать, что начнутся переговоры о вступлении в НАТО таких стран, как Австралия, Япония, Южная Корея, возможно, и так далее», – заявил Марков «ПолитНавигатору».