16.01.2020, Севастополь, Виктор Орлов

В Севастополе состоялось открытие новой современной Инженерной школы, которая была построена на месте фундамент, заложенного еще во времена Виктора Ющенко, где Киев изначально планировал открыть первое учебное заведение в городе с обучением на украинском языке с националистическим уклоном для идеологической обработки нового поколения севастопольцев.

К счастью, планы администрации Ющенко даже во времена Украины так и не были реализованы из-за отсутствия денег на проект – Киев смог возвести лишь фундамент и стены, а затем строительство оказалось заморожено на долгие годы – вплоть до событий Русской весны.

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После воссоединения Крыма с Россией украинский фундамент был снесен. На его месте началось строительство нового учебного заведения, которое завершилось за 20 месяцев. Школа обеспечена современным оборудованием – есть роботехника, медицинская, химическая, физические лаборатории. Обучаться будут 720 учеников. С 10-11 классов запланирована профильная подготовка по инженерному и медицинскому направлениям.