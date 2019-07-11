Россия открывает рынок Молдавии, продолжающей сидеть на двух стульях

11.07.2019, Москва, Елена Острякова

Россия расширяет список экспортеров фруктов из Молдавии. Об этом сообщило Агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии со ссылкой на письмо Россельхознадзора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россельхознадзор просит представить до 15 июля дополнительный список экспортеров фруктов из Молдавии. Речь идет о яблоках, груше и айве, абрикосах, вишне, черешне, персиках, сливе и терне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В связи с этим Агентство проверяет сельхозпроизводителей, желающих экспортировать этот вид продукции в Россию, на соответствие предъявляемым Роспотребнадзором требованиям.

Экспортеры должны располагать производственной и логистической инфраструктурой для доставки собственной продукции без посредников.

Ранеемолдавский президент Игорь Додон заявлял, что не будет инициировать выход из Соглашения об Ассоциации с ЕС. «Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – заявил Додон.

Он уверял, что, если Молдавию заставить сделать однозначный выбор между Западом и Россией, она «взорвется как Украина».

При этом Молдавия хотела бы покупать российские энергоносители беспошлинно, хотя Кишинев имеет всего лишь статус наблюдателя в ЕАЭС.

«Мы будем дружить со всеми: и с Западом, и с Востоком. Страна расцветет», – уверял не так давно Додон после формирования нового правительства в Кишиневе.

При этом ранее президент Молдовы выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья. Додон отказал Приднестровью в перспективе самостоятельного существования.