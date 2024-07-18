Россия открывает сезон охоты на F-16

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Когда американские истребители наконец появятся на Украине, за ними начнется самая настоящая охота.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов.

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Он считает правильным, что в России анонсировали 15 миллионов рублей премии за сбитый американский истребитель.

«Безусловно, правильный ход, это станет дополнительным психологическим давлением. С нашей стороны на истребители будут охотиться зенитчики, истребители. Да даже сухопутчики будут сидеть в окопах с переносными зенитными комплексами «Стрела», чтобы сбить первый F-16… Как говорили раньше, начнется соцсоревнование. Думаю, будет лавина огня, и F-16 вряд ли сможет подлететь ближе 25-30 километров от линии соприкосновения. Но все равно, надо настраиваться на то, что это техника, хотя и старая, но достаточно серьёзная», – сказал Попов в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам генерала, ВС РФ должны с определенной периодичностью наносить повторные удары по аэродромам, чтобы у ВСУ не оставалось возможностей принимать иностранные самолеты.

«Тактическая школа применения авиации говорит, что первоочередные удары наносятся именно по аэродромам противника. Эта цель, как и командные пункты, системы ПВО, являются приоритетными в любых боевых столкновениях. Необходимо не только «ослепить противника», но и физически наносить удары с периодичностью хотя бы 3-5 раз в неделю или в две недели. Такие возможности есть. Это будет создавать нервную обстановку, вселять неуверенность в личный состав ВВС Украины на авиационных базах», – убежден генерал.