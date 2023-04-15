Россия отныне считает ЕС деградировавшим придатком США

Владимир Гладков.  
15.04.2023 16:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 125
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США


Евросоюз деградировал до состояния второстепенного военно-политического придатка НАТО во главе с США.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз деградировал до состояния второстепенного военно-политического придатка НАТО во главе с США. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я должен признать, что Евросоюз, по сути дела, деградировал из претендующего на экономическую и политическую самостоятельность объединения государств в некий такой второстепенный военно-политический придаток НАТО во главе с Соединёнными Штатами.

Это не преувеличение. Я думаю, что сам факт, что раз даже президент Франции об этом говорит и употребляет термин «вассалы», наверное, это не на пустом месте», – заявил Чижов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть