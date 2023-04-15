Россия отныне считает ЕС деградировавшим придатком США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз деградировал до состояния второстепенного военно-политического придатка НАТО во главе с США.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я должен признать, что Евросоюз, по сути дела, деградировал из претендующего на экономическую и политическую самостоятельность объединения государств в некий такой второстепенный военно-политический придаток НАТО во главе с Соединёнными Штатами. Это не преувеличение. Я думаю, что сам факт, что раз даже президент Франции об этом говорит и употребляет термин «вассалы», наверное, это не на пустом месте», – заявил Чижов.