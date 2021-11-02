Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
02.11.2021 15:18 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США
Просмотров:

Россия отодвигает корабли США от своих берегов на тысячи километров – Кедми

Россия справилась с задачей по созданию всех соединений надводных военных кораблей ближнего радиуса действия...

Россия справилась с задачей по созданию всех соединений надводных военных кораблей ближнего радиуса действия и переходит к освоению дальнего морского и океанского действия.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, президент РФ Владимир Путин на совещании с генералитетом и представителями оборонной промышленности сказал две очень значительные вещи.

«Он сказал, что заканчивается проект по созданию системы ПРО и ПВО для защиты всей России, один из последних этапов, которые на нынешнем этапе вооружений – это когда войдут в строй ракеты С-500. Дальше это будет разработка нового поколения», – отметил Кедми.

«Он сказал другую вещь, которая определяет направление развития – заканчивается создание всех соединений надводных кораблей ближнего радиуса действия. То есть кораблей, которые должны защищать российскую территорию от вражеских кораблей. Строительство, создание соединений этих кораблей заканчивается, то есть задача выполнена», – сказал эксперт.

«Начинается строительство кораблей дальнего морского и океанского действия. То есть российский флот сейчас как основная цель выходит на океанские просторы. То есть, если эта задача отодвинула американский флот от всех берегов России на тысячу и больше километров, то создание кораблей океанской дальности отодвинет американские корабли и угрозу намного дальше. И ещё то, что он определил необходимость развития, кроме авиации, морской авиации, то есть авиации для целей ВМФ и войны на море», – добавил Кедми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть