Россия отодвигает корабли США от своих берегов на тысячи километров – Кедми

02.11.2021 15:18 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Россия справилась с задачей по созданию всех соединений надводных военных кораблей ближнего радиуса действия и переходит к освоению дальнего морского и океанского действия.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, президент РФ Владимир Путин на совещании с генералитетом и представителями оборонной промышленности сказал две очень значительные вещи.

«Он сказал, что заканчивается проект по созданию системы ПРО и ПВО для защиты всей России, один из последних этапов, которые на нынешнем этапе вооружений – это когда войдут в строй ракеты С-500. Дальше это будет разработка нового поколения», – отметил Кедми.

«Он сказал другую вещь, которая определяет направление развития – заканчивается создание всех соединений надводных кораблей ближнего радиуса действия. То есть кораблей, которые должны защищать российскую территорию от вражеских кораблей. Строительство, создание соединений этих кораблей заканчивается, то есть задача выполнена», – сказал эксперт.

«Начинается строительство кораблей дальнего морского и океанского действия. То есть российский флот сейчас как основная цель выходит на океанские просторы. То есть, если эта задача отодвинула американский флот от всех берегов России на тысячу и больше километров, то создание кораблей океанской дальности отодвинет американские корабли и угрозу намного дальше. И ещё то, что он определил необходимость развития, кроме авиации, морской авиации, то есть авиации для целей ВМФ и войны на море», – добавил Кедми.