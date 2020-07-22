Россия отогнала НАТОвский корабль «братушек», прибывших на учения «Си Бриз»

22.07.2020, Киев, Михаил Рябов

Болгарский военный корабль «Бодрый», прибывший в Одессу для участия в американско-украинских учениях «Си Бриз», во время маневров был вынужден изменить курс по требованию российской стороны.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Украинский милитарный портал», утверждая, что с болгарским кораблем по радиоэфиру вышел на связь российский патрульный корабль ФСБ с требованием покинуть район пребывания.

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Командир российского корабля заявил, что болгары зашли в «исключительную экономическую зону РФ», и пребывание там корабля страны – члена НАТО является провокацией. Представитель ФСБ также подчеркнул, что данный район акватории закрыт в связи с учениями в рамках объявленной внезапной проверки сил Черноморского флота.

Интересно, что накануне бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, впоследствии – член «Майдана иностранных дел», распространил карту, согласно которой Россия перекрыла часть акватории Черного моря.

Клименко утверждает, что Москва специально пошла на перекрытие, чтобы осложнить проведение «Си Бриз».

«Это «война учений». Такой масштаб видим впервые. В прошлом году было, но не так… РФ перекрытием участков моря для своих стрельб (не заштрихованные участки Черного моря) пытается помешать SeaBreeze-2020. РФ давно привыкла делать это «впритык», – сокрушается Клиименко.

По его данным, на карте зеленоватым прозрачным маркером обозначены участки, перекрытые Румынией для «Си бриз», желтые – перекрытые Украиной, зеленые – Болгарией, розовые – Турцией, темно-зеленые – Грузией.

«Понятно, что в такой каше Casus belli может возникнуть или по желанию быть создан. Корабли же не только маневрируют, но стреляют», – делится опасениями Клименко.