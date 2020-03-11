Россия отомстила США – Карасев

11.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Обрушив цены на нефть на мировом рынке, Россия отплатила США за санкции в отношении «Северного потока» и интервенции сланцевого газа и нефти в Европу.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, снижение цен на нефть убьет американскую добычу сланцевой нефти и нанесет удар по экономике США.

«Почему они пошли на такой риск? Потому что все эти сланцевые проекты, они закредитованные. Туда инвесторы уже не шли для того, чтобы инвестировать напрямую, а шли кредиты банков, прочих фондов и так далее. Если сейчас рентабельность обрушится, станет выгодно покупать дешевую – пусть это саудовская нефть, потому что американская нефть и саудовская вытесняли российскую нефть.

Пусть теперь эти добытчики сланцевой нефти будут банкротиться, потому что они закредитованы, пойдет волна этих банкротств банков, банкиры перестанут кредитовать, потому что они не хотят участвовать в нерентабельных и неприбыльных проектах.

Это отразится и на Трампе тоже, потому что экономическая активность снизится. Не будет инвестиционного оптимизма или кредитного бума. Значит, экономика тоже сожмется. В какой-то степени это и месть за «Северный поток», и за то, что Трамп в Европе навязывает эти нефтяные проекты. Россия просто, как бы это рискованно для нее, конечно. Это игра по-крупному, война цен на нефтяном рынке и никакие ОПЕКи уже не отрегулируют», – заявил Карасев.