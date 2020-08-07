07.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Россия, Сирия, Турция
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Россия отомстила Турции за сбитый самолет


Турецкое военное командование считает уничтожение своего боевого вертолета Bell AH-1 Cobra в 2016 году возмездием России за сбитый российский Су-24.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», ссылаясь на показания турецкого штабного полковника Мехмета Шахина, которые опубликовала стокгольмская организация Nordic Research Monitoring Network.

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По словам офицера, именно Россия «организовала» удар по вертолету, передав Рабочей партии Курдистана ПЗРК «Игла».

«Русские сначала продемонстрировали ракету на Босфоре, а затем они сбили наш ударный вертолет AH-1 Cobra в провинции Хаккяри на границе с Ираком. Мы многократно проводили изучение, был сделан анализ, и мне подтвердили, что это тот же SA-18 [«Игла» в кодовом обозначении НАТО], что и на корабле», – заявил Шахин.

По всей видимости имеется в виду инцидент с десантным кораблем ВМФ РФ «Цезарь Куников», который проходил через Босфор в декабре 2015 года со стоящим на борту на борту российским военнослужащим с ПЗРК на плече.

Турецкий офицер утверждает,Россия продолжала демонстрировать курдам свою поддержку.


«Тогда, как известно, РФ прочно утвердилась в Сирии. Турция не могла даже заставить свои самолеты летать ближе, чем на 10–15 км, к сирийскому воздушному пространству», – признал Шахин.

Эти показания были даны еще в 2017 году, но рассекречены только сейчас.

Напомним, что отношения между Россией и Турцией обострились после того, как в 2015 году турецкие ВВС сбили российский самолет на сирийский границе. Отношения восстановились лишь после введения Россией антитурецких санкцией и принесения извинений со стороны президента Эрдогана.

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