Россия отправила предупреждение американским кораблям в Средиземноморье
Патрулирование российских самолетов, оснащенных сверхзвуковыми ракетами «Кинжал», над Черным море
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорят военные эксперты.
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«Если такие вооружения ставят на дежурство, значит, они полностью перекрывают наши южные рубежи. Дальность таких ракет как «Кинжал» уверенно перекрывает, с условием их пусков с наших МиГ-31 которые будут находиться в акватории несколько западнее Крыма, всю Восточную часть Средиземного моря. На юге все, что южнее Греции, на севере — это Польша и Восток Германии», – сказал «Комсомольской правде» военный летчик, майор запаса Виталий Соколовский.
Он говорит, что подвески российских самолетов универсальны и предназначены почти под любые ракеты.
«Уже при разработке новых самолетов учитывается возможность подвески для них новых ракет. И если вдруг кто-то рискнет ударить по нам – немедленно будет ответный удар», – предупреждает Соколовский.
А военный аналитик, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин считает, что постановка задач для МиГ-31 с новым вооружением возникла после затопления американского беспилотника над Черным морем.
«Надо понимать, что есть работа ВКС и ПВО в Крыму. Но надо понимать также, что и есть задачи дальнего действия в регионе. И, кстати, летать даже над Черным морем — это очень непросто. Нужны определенные навыки», – отмечает эксперт.
У него поинтересовались, сколько летчиков может выполнять такого рода задачи.
«Те самолеты, которые придут на такое дежурство и смогут это делать на постоянной основе – они находиться могут не только на крымских аэродромах. И, кстати, скорости их самолетов – они не настолько важны. Главное — опыт работы экипажей над морями», – ответил аналитик.
По его словам, следует насторожиться и кораблям американского флота в Средиземноморье, и тем, кто отправляет разведывательные беспилотники в Черное море.
«А также тем, кто запускает американские и британские ракеты с Южной Украины — эти заявления могут быть сделаны и в их адрес. И наша ракета долетает не только до Киева — но и дальше. И это серьезное предупреждение», – считает Дандыкин.
Ранее о патрулировании самолетов с «Кинжалами» над Черным морем сообщил президент РФ Владимир Путин.
«По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», – заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин.
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