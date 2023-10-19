Россия отправила предупреждение американским кораблям в Средиземноморье

Олег Кравцов.  
19.10.2023 08:51
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Патрулирование российских самолетов, оснащенных сверхзвуковыми ракетами «Кинжал», над Черным море

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорят военные эксперты.

Патрулирование российских самолетов, оснащенных сверхзвуковыми ракетами «Кинжал», над Черным море Об этом, передает корреспондент...

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«Если такие вооружения ставят на дежурство, значит, они полностью перекрывают наши южные рубежи. Дальность таких ракет как «Кинжал» уверенно перекрывает, с условием их пусков с наших МиГ-31 которые будут находиться в акватории несколько западнее Крыма, всю Восточную часть Средиземного моря. На юге все, что южнее Греции, на севере — это Польша и Восток Германии», – сказал «Комсомольской правде» военный летчик, майор запаса Виталий Соколовский.

Он говорит, что подвески российских самолетов универсальны и предназначены почти под любые ракеты.

«Уже при разработке новых самолетов учитывается возможность подвески для них новых ракет. И если вдруг кто-то рискнет ударить по нам – немедленно будет ответный удар», – предупреждает Соколовский.

А военный аналитик, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин считает, что постановка задач для МиГ-31 с новым вооружением возникла после затопления американского беспилотника над Черным морем.

«Надо понимать, что есть работа ВКС и ПВО в Крыму. Но надо понимать также, что и есть задачи дальнего действия в регионе. И, кстати, летать даже над Черным морем — это очень непросто. Нужны определенные навыки», – отмечает эксперт.

У него поинтересовались, сколько летчиков может выполнять такого рода задачи.

«Те самолеты, которые придут на такое дежурство и смогут это делать на постоянной основе – они находиться могут не только на крымских аэродромах. И, кстати, скорости их самолетов – они не настолько важны. Главное — опыт работы экипажей над морями», – ответил аналитик.

По его словам, следует насторожиться и кораблям американского флота в Средиземноморье, и тем, кто отправляет разведывательные беспилотники в Черное море.

«А также тем, кто запускает американские и британские ракеты с Южной Украины — эти заявления могут быть сделаны и в их адрес. И наша ракета долетает не только до Киева — но и дальше. И это серьезное предупреждение», – считает Дандыкин.

Ранее о патрулировании самолетов с «Кинжалами» над Черным морем сообщил президент РФ Владимир Путин.

«По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», – заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин.

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