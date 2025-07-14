Россия отправит на фронт сотни тысяч вооруженных мотоциклистов – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
14.07.2025 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В России открывается большое количество учебных центров, где пехотинцев будут обучать езде на мотоциклах, делая из них мобильные группы. Речь идет о сотнях тысяч таких солдат.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России открывается большое количество учебных центров, где пехотинцев будут обучать езде на мотоциклах,...

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«Из характерного, что происходит в последнее время. Увеличилось количество штурмовой пехоты на мотоциклах. Новый главком Сухопутных войск России этими самыми мотоциклетными войсками озаботился, открыл учебные центры и собирается всю штурмовую пехоту сделать мотоциклетной.

Ну, практика показывает, что иногда такие действия дают результат. Если мы имели дело в основном с неподготовленными мотоциклистами, то в России сейчас учебные центры открываются, и они собираются обучить сотни тысяч пехотинцев относительно сносно ездить на мотоциклах», – заявил Бекренев.

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