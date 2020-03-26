Россия отправляет на жесткий карантин возвращающихся домой граждан
С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кабинета министров.
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Под исключение попадут только те рейсы, которые вывозят граждан РФ на родину.
Указывается, что российский МИД не позднее 27 марта должен направить в Министерство транспорта, Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, МВД и «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться в страну.
«Рекомендовать находящимся за рубежом гражданам, не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию из-за ограничительных мер, введенных в государствах пребывания, принять необходимые меры для обеспечения своего нахождения в стране пребывания и охраны своего здоровья с учетом того, что при возвращении в Россию потребуется пребывание на 14-дневном карантине», — говорится документе.
Кроме того, правительство поручило Минтрансу и Росавиации организовать с 26 марта в аэропортах досмотр всех российских граждан, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусом.
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