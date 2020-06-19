Россия отрабатывает захват аэропортов в Николаевской области – Арестович

19.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия в Крыму отрабатывает наступление на юг Украины и захват аэропортов.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил киевский блогер-пропагандист Алексей Арестович, называющий себя военным экспертом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, России нужна «маленькая победоносная война».

«Есть признаки российской активности в Крыму. Они проводят учения с наступательным характером, в которых принимают участие в основном подразделения ВДВ, которые по сути своей являются наступательными, они для обороны плохо годятся.

Во-вторых, сценарий этих учений они не сильно скрывают, например, захваты аэропортов в Николаевской области. Есть сама логика и желание, хотя России, конечно, сильно не до этого сейчас с ее «ковидом», конституционной реформой и прочим бардаком, есть желание, есть устойчивые исторические примеры, когда в таких ситуациях страны, особенно большие, пытались решить маленькой победоносной войной часть внутренних проблем», – заявил Арестович.