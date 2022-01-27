Россия отработала ракетный удар по кораблям противника в Черном море

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Военнослужащие Черноморского флота отработали нанесение ракетного удара по кораблям условного противника из комплексов «Бал» и «Бастион», а также удары из артиллерийского комплекса «Берег». Маневры проходили в Краснодарском крае.

«На первом этапе учения дивизионы противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» совершили механизированные марши в назначенные районы на полигоне Железный Рог. По прибытию на полигон военнослужащие привели комплексы к бою, произвели их маскировку и инженерное оборудование позиций. Далее боевые расчеты отработали обнаружение надводных целей условного противника с последующим их поражением с выполнением электронных пусков ракет… На Кавказском побережье, наряду с дивизионами БРК, к учению были привлечены расчёты берегового самоходного артиллерийского комплекса «Берег».

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В ходе учения военнослужащие выполнили более 200 различных нормативов, в том числе по выводу комплексов из-под удара противника, смене, оборудованию и маскировке как новых, так и ложных позиций, а также по пополнению боекомплекта», – сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

По мнению военного эксперта Института стран СНГ, капитана I ранга Сергея Горбачева, учения черноморцев – сигнал странам НАТО, чьи корабли зачастили в Черное море.

«Любая наша демонстрация возможностей, – будем говорить, игра по-доброму мускулами. Она всегда привлекает внимание и действует отрезвляюще на «горячие головы». Поэтому, особенно сегодня, под пристальным вниманием наших оппонентов проводимые в акватории Черного моря учения. Они все это дело отслеживают, анализируют и делают определенные выводы. Добро должно быть с кулаками, иначе в современном мире выжить просто невозможно. Чем больше мы будем конкретными делами показывать свой потенциал, свои реальные возможности, тем лучше и для нас, самого мироощущения и оценки своих сил, ну и для окружающих», – заявил Горбачев «ПолитНавигатору».