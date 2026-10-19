Россия отрезает Киев от единой энергосистемы и гасит свет в столице – укро-эксперт
Россия систематическими ударами по объектам украинской энергетики отрезает Киев от единой энергосистемы страны. Внутри же столичного энергетического региона собственной генерации практически не осталось.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт рынка энергетики Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самое главное, чего хочет добиться противник – это самые болезненные и чувствительные удары для гражданского населения. Для чего? Для того, чтобы поднять тему через этих «голубей мира», о мире, но на условиях России.
Это главная цель, чтобы люди почувствовали не только психологическое, но и реальное давление зимой, и в такую плохую погоду сидеть без тепла, без света, и начали заставлять правительство, власти украинские, – к капитуляции. Это главная цель. Поэтому, если смогут уничтожить – всю энергетику, водоканалы, что-то другое чувствительное тоже они будут уничтожать. Все, что могут, будут уничтожать», – причитал он.
«Но действительно тактика поменялась. Они, что касается Киевского региона, активно фокусируются на нем и атаковали, повредили значительно все ТЭЦ большие, Трипольскую ТЭЦ, — это в периметре Киевского региона, также вокруг периметра обстреливают подстанции. Это прежде всего подстанция «Северная», подстанция «Западная», Нивки, Новокиевская и Броварская. Также подстанцию «Киевская» они постоянно обстреливают в Киевской области…
Их стратегия- чтобы, прежде всего, погрузить во тьму и отрезать от энергетической системы Украины Киев, потому что внутри Киевского региона и в самом Киеве собственной генерации фактически нет», – заявил Омельченко.
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