Россия отрезает Киев от единой энергосистемы и гасит свет в столице – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
19.10.2026 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Россия систематическими ударами по объектам украинской энергетики отрезает Киев от единой энергосистемы страны. Внутри же столичного энергетического региона собственной генерации практически не осталось.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт рынка энергетики Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия систематическими ударами по объектам украинской энергетики отрезает Киев от единой энергосистемы страны. Внутри...

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«Самое главное, чего хочет добиться противник – это самые болезненные и чувствительные удары для гражданского населения. Для чего? Для того, чтобы поднять тему через этих «голубей мира», о мире, но на условиях России.

Это главная цель, чтобы люди почувствовали не только психологическое, но и реальное давление зимой, и в такую плохую погоду сидеть без тепла, без света, и начали заставлять правительство, власти украинские, – к капитуляции. Это главная цель. Поэтому, если смогут уничтожить – всю энергетику, водоканалы, что-то другое чувствительное тоже они будут уничтожать. Все, что могут, будут уничтожать», – причитал он.

«Но действительно тактика поменялась. Они, что касается Киевского региона, активно фокусируются на нем и атаковали, повредили значительно все ТЭЦ большие, Трипольскую ТЭЦ, — это в периметре Киевского региона, также вокруг периметра обстреливают подстанции. Это прежде всего подстанция «Северная», подстанция «Западная», Нивки, Новокиевская и Броварская. Также подстанцию «Киевская» они постоянно обстреливают в Киевской области…

Их стратегия- чтобы, прежде всего, погрузить во тьму и отрезать от энергетической системы Украины Киев, потому что внутри Киевского региона и в самом Киеве собственной генерации фактически нет», – заявил Омельченко.

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