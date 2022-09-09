Россия отступила – Украина начала террор и репрессии на Харьковщине

09.09.2022  17:00 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политические репрессии, Сюжет дня, Украина, Харьков
Новости Украины

С сегодняшнего дня, украинские силовики «в полном объеме» принялись за облавы местных жителей захваченных в ходе боёв на Харьковском направлении территорий, выявляя «сепаратистов» и «коллаборантов».

Об этом проинформировал официальный телеграм-канал МВД Украины Харьковской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С сегодняшнего дня, украинские силовики «в полном объеме» принялись за облавы местных жителей захваченных...

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В объявлении киевские оккупанты настоятельно порекомендовали докладывать Национальной полиции «потенциально ценную информацию» о «коллаборационистской деятельности» и базировании русских войск.

«С 9 сентября полицейские в полном объеме осуществляют свою деятельность на деоккупированных территориях Харьковской области, охраняют публичную безопасность и порядок, защищают местное население, его права и свободы. …

Жители Балаклейской территориальной общины, которые владеют информацией о совершении военных преступлений, колаборационистской деятельности, местах расположения оккупационных войск и другую важную информацию, могут обратиться в полицию», – говорится в уведомлении.

В последних оперативных сводках ведомства утверждается о поступлении о 1 650 сообщений о «правонарушениях» на спецлинию за прошедшие сутки, более 990 обследованных украинскими военными транспортных средств и 8 человеках, задержанных «для проверки их сотрудничества с военнослужащими РФ и ЛДНР».

Также был направлен на судебное рассмотрение обвинительный акт в отношении 36-летнего местного жителя, что отказывался поддерживать риторику официального Киева и публично отрицал причастность ВС РФ к разжиганию вооруженного конфликта на Украине. Мужчине инкриминируют наказание за «осуществление коллаборационистской деятельности».

«По данным дознания, в конце июня 36-летний мужчина находился у подъезда в Шевченковском районе г. Харькова. В это время, на улицу вышли соседи, которые поздоровались с мужем и сказали «Слава Украине!». Подозреваемый начал кричать и нецензурно ругаться в адрес людей.

Мужчина начал доказывать соседям, что российская армия никогда не обстреливала Харьков, это все делают военные ВСУ, чтобы обвинить РФ. Напоследок мужчина добавил, что украинцы происходят от россиян, и что он ждет, когда РФ захватит г. Харьков», – сообщает канал Харьковской областной прокуратуры.

В самой области также начались облавы.

«При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 57-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). В ходе дознания установлено, что в сентябре этого года мужчина, находясь вблизи автобусной остановки в г. Люботин, публично призвал к поддержке действий государства-агрессора.

Коллаборант одобрял действия соседнего государства по распространению суверенитета на территории Украины и отметил, что «Украина должна непременно присоединиться к РФ», – говорится в отчете.

Сообщалось о противоправном задержании бывшего руководителя отдела культуры и туризма Волчанского городского совета Харьковской области за занятие в региональном органе власти при РФ должности административно-хозяйственного характера, а также назначенного российским руководством главы администрации села Ивановка.

Последний был представлен в качестве «военного трофея» на селфи одного из украинских карателей.

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