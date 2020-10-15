15.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Политика, Россия, Турция
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Россия отвергает план Турции по Карабаху


Москва не поддерживает переход к плану, представленному турецкой стороной, подразумевающему переход к четырехстороннему формату переговоров Анкары, Москвы, Еревана и Баку по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников.

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«У Азербайджана и Армении в отношении России есть взаимное доверие как к взвешенному партнеру, к Анкаре такого доверия у Еревана нет. Пытаться создать четырехсторонний формат и тем самым поставить РФ на сторону Армении, а Анкару на сторону Баку неправильно. Это искусственная попытка разрушить наши связи с обеими странами, такой формат эффективным в Карабахе точно не будет», – считает Калашников.

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов считает, что от изменения формата переговоров ситуация с раскладом сил на земле не изменится, поскольку главный компромисс, которого так долго пытаются достичь все стороны конфликта связан с территориальным вопросом.

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