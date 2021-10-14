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14.10.2021 22:42 (Мск), Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Кипр, Крым, Политика, Россия, Турция
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Россия отвергла обмен Крыма на турецкий Кипр

Россия не рассматривает возможность сделки с Турцией по признанию легальной оккупации Северного Кипра турецкими...

Россия не рассматривает возможность сделки с Турцией по признанию легальной оккупации Северного Кипра турецкими войсками в обмен на признание Анкарой законности итогов референдума по воссоединения Крыма с РФ.

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, когда ее попросил иностранный корреспондент прокомментировать сообщения в греческих и турецких СМИ о возможности такой сделки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Республика Крым является неотъемлемой частью, одним из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Территория нашей страны никогда не была и не будет предметом торга. Допускать обратное в публикациях – сродни провокациям.

Проводить аналогии между российским Крымом и т.н. Турецкой республикой северного Кипра, некорректно и, на мой взгляд, достаточно небезопасно, если не сказать более – опасно. Подобные инсинуации сбивают с толку международную аудиторию, подрывают доверие, порождают негативные эмоции, в т.ч. к вопросу кипрского урегулирования.

Позиция России по кипрской проблеме Вам хорошо известна. Она сформирована нами, как постоянным членом Совета Безопасности ООН и остается неизменной. Последовательно выступаем за решение вопроса в международно-правовых рамках, установленных резолюциями СБ ООН и предусматривающих создание на Кипре двузональной, двухобщинной федерации с едиными международной правосубъектностью, суверенитетом и гражданством. Поддерживаем предпринимаемые Генеральным секретарем ООН в рамках миссии «добрых услуг» усилия по возобновлению межобщинного переговорного процесса.

В последнее время наблюдаем повышенную активность, нацеленную на международное признание незаконного гособразования на севере Кипра. Призываем воздерживаться от шагов, способных привести к росту напряженности между общинами, разбалансировать ситуацию на острове», – сказала Захарова.

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