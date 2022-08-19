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Новости Украины

Россия отвергла уход с Запорожской АЭС. Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель МИД РФ Иван Нечаев.

«Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российская сторона обвинила Киев в срыве визита делегации МАГАТЭ на станцию.

«Все видят, с каким остервенением бандеровцы наносят военные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, где проживают сотрудники станции и их семьи. Украинские обстрелы идут практически непрерывно. Снаряды ложатся всё ближе к хранилищу отработавшего ядерного топлива, системам охлаждения. Регулярно под огонь попадают линии электропередач, питающие станцию», – напомнил Нечаев.

По его словам, «в непосредственной близости от жизненно важных узлов и агрегатов Запорожской АЭС всё чаще можно встретить осколки боеприпасов натовского калибра».

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в четверг с 22:50 Вооруженные формирования Украины открыли массированный огонь из тяжёлой артиллерии по Энергодару. Было зафиксировано минимум 7 ударов по району города.

Украина начала обстрелы Запорожской АЭС с конца июля, чтобы сорвать ее переключение на российскую энергетическую систему. По некоторым данным, энергию с этой станции рассчитывали продавать и на Запад, поэтому ЕС закрывает глаза на провокации Украины, призванные сорвать переподключение ЗАЭС.