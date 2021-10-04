Россия ответила Северной Македонии высылкой дипломата

04.10.2021 15:17 (Мск), Белград, Алексей Топоров

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в России.

На подобный шаг Москва пошла в ответ на ничем не обоснованную высылку российского дипломата из Северной Македонии в августе этого года.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», МИД России пригласило временного поверенного в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации Оливеру Чаушевскую-Димовскую, где той была передана нота российского внешнеполитического ведомства об объявлении «persona non grata» сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

«Данная мера является ответом на принятое в августе сего года северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить «persona non grata» дипломата Посольства России в Скопье», – говорится в сообщении МИД России.

Напомним, что в августе министр иностранных дел Северной Македонии, этнический албанец Буяр Османи, рассказал представителям прессы о высылке второго с начала года российского дипломата, но не посвятил их в причины этого, равно как и не раскрыл личность высылаемого.

«Подобная информация является конфиденциальной, потому я не могу сообщить подробности, – сказал Османи. – Но когда МИД получает подтвержденную и задокументированную информацию о том, что поведение аккредитованных иностранных дипломатов противоречит принципам Венской конвенции, он принимает меры для защиты интересов государства».

Тогда российский эксперт Олег Бондаренко уточнил, что высылке подвергся заместитель военного атташе России.

«У нас продолжаются такие взаимоотношения со странами, подобными Македонии, – недавно определившими себя пионерами НАТО. Их руками Запад пытается играть против Москвы. И ничего в этом удивительного нет. В очередной раз эскалировать ситуацию, высылая кого-то из Лондона или Вашингтона, как-то уже чересчур, и слишком часто. А тут Македония. Я не знаю, с чем конкретно связана эта высылка, но это напоминает необходимость поддержания некоего тонуса антироссийскости, изображая при этом некий слаженный оркестр государств. Руками македонцев сподручнее пусть маленькую, но бяку Москве устроить», – заявил эксперт «ПолитНавигатору».