Россия ответила США на санкции и намекнула на вторую порцию

16.04.2021, Москва, Елена Острякова

Российский МИД опубликовал список контрмер на санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена.

Их список опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ближайшее время из России будут высланы 10 американских дипломатов.

«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве «подпели» Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», – говорится в заявлении.

Посольству США ограничат возможность привлекать прикомандированных в Москву новых сотрудников. Россия будет выдавать не более 10 виз в год. Наем российских граждан в диппредставительства будет запрещен. В Российской Федерации будет прекращена деятельность американских фондов и неправительственных организаций, подконтрольных США, которые ведут подрывную деятельность.

«Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций», – говорится в заявлении.

МИД указывает, что это далеко не полный список мер, которые будут приняты. Если США не продемонстрируют благоразумие, Россия предложит им сократить численность дипмиссий на 300 человек.

Чуть позже внешнеполитическое ведомство РФ опубликовало имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, которым на бессрочной основе закрывается въезд в страну за антироссийскую деятельность. Наиболее известный из них бывший помощник президента Трампа Джон Болтон.

«Есть и другие опции. Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально «ущемить» американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали», – говорится в заявлении.

Сенатор Алексей Пушков считает, что теперь перспектива встречи двух президентов, о которой Байден просил Путина, под большим вопросом.

«Госдеп сообщал, что не хочет отзывать посла в Москве. Теперь ему рекомендовано уехать на какое-то время самому. Что является ясным пожеланием Кремля временно не видеть американского посла в Москве. Пусть в Вашингтоне проконсультируется с начальством, как лучше строить “мост” с Россией после введения против нее новых санкций. Перспектива саммита Россия-США под большим вопросом. В эти дни проходит проверку американская доктрина, гласящая, что с Россией США могут одновременно и шагать, и жевать жвачку», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

«Логика ответных мер РФ против США понятна. Полностью прекращается американское финансирование какой-либо общественной деятельности в РФ. Также российским гражданам де-факто запрещается работать на американское государство. Следующими шагами могут быть: а) запрет на работу американских граждан на руководящих должностях в РФ-структурах и корпорациях, прямо/косвенно подконтрольных РФ-государству/правительству; б) зеркальный запрет для российских граждан работать на американские корпорации на территории РФ», – прогнозирует либеральный политолог Станислав Белковский.

«МИД России изящно даёт понять, что в следующий раз посол США в России Салливан будет объявлен персоной нон-грата. Думаю, что случится это уже очень скоро. В американском Белом доме собрались люди, которые, к сожалению, слишком высокомерны, чтобы адекватно воспринять такие тонкие намеки», – считает политолог Максим Жаров.