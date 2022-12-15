Россия отворачивается от Европы, которая стала половой тряпкой

Россия будет устранять ограничения в логистике и финансах, переключая свою экономическую активность с Запада на другие регионы мира.

Об этом заявил сегодня глава российского государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития, но мы никогда не пойдём по пути самоизоляции и автаркии, как я уже неоднократно об этом говорил. Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто чётко понимает, где – чужие, а где – национальные, собственные интересы. Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения. Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны», – сказал Путин.

Он предрек Европе тяжелейший экономический кризис.

«Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего – невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своём собственном доме, в еврозоне. В ноябре она составила в целом по еврозоне 10% процентов. По некоторым странам вообще запредельные величины – 20 с лишним, 21, 25. Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнёра – Соединённых Штатов – прямо ведёт к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды: мол, почему вы с нами так поступаете. Хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как ещё поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги? В конце концов, это их личное дело», – отметил Путин.

При этом, по словам президента, Евросоюз продолжает потреблять российские товары и услуги. За девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в полтора раза. Совокупный российский экспорт увеличился на 42% а профицит торговли – в нашу пользу – в 2,3 раза, до 138 миллиардов долларов.

«Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно. Что же нам делать? Мы будем искать других, более перспективных партнёров в активно растущих регионах мировой экономики. Это – Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов. Так, за девять месяцев текущего года экспорт нефти государствам-партнёрам вырос почти на четверть», – заключил Путин.