Россия перебрасывает войска на дальние расстояния на месяц-полтора быстрее своих противников

Международные стратегические учения «Запад-2021» нужны России для того, чтобы проверить и продемонстрировать готовность быстро перебросить большие группировки войск на дальние расстояния.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это успешно реализуется и на деле доказывает, что в случае необходимости Россия выполнит такую переброску на 4-6 недель быстрее, чем любое другое государство.

«Основной задачей этих учений является отработка темпов перемещения больших масс войск на большие расстояния. Не просто взять, погрузить, перевезти – а свернуть, погрузить, перевезти и развернуть в боеготовое состояние. То есть, до такого состояния, чтобы они могли вступить в бой.

И мы не просто с 17-го года показываем, что умеем это делать, а мы еще раз подтвердили, что обгоняем любого противника в принципе. В среднем где-то на 4-6 недель мы это делаем быстрее, чем противник. Это не моя оценка, это признает Пентагон», – отметил Запольскис.