Россия перебросила лучшие подразделения дроноводов сразу на два важных направления

Россия перебросила своих лучших операторов дронов на Сумское и Торецкое направления.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил украинский военный эксперт, военнослужащий ВСУ Сергей «Флэш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора» .

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«Конечно здесь немаловажная проблема – это активность их авиации. Малая авиация, в том числе беспилотная, я имею ввиду. Их подразделение, например, «Рубикон», который у них был сформирован, – это те ребята, которые вынесли нас на Курском направлении. То есть это те, которые атаковали нашу логистику с двух сторон. Это подразделение, которое состоит из ряда составляющих, скажем так: это центр, который и испытывает на территории России беспилотные летательные аппараты, это центр, в котором обучают инструкторов, и у них боевые части, куда очень строгий отбор, лучше из лучших», – заявил «Флэш».

Украинский военный подчеркнул, что бойцы «Рубикона» создают серьезные проблемы для ВСУ, выбивая логистику.